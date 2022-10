Francisco duerme en la casa de Melina al menos una vez por semana, comparten cumpleaños y salidas, hasta se los ve juntos en mil fotos de Instagram, pero cuando los tratan de novios ellos aclaran que "son amigos". Benicio y Nerina pasan juntos más noches por semana que muchas parejas formales pero están abiertos a "que alguien se les cruce" ya que aclararon desde el comienzo que no se jurarían fidelidad.

Ante tanta confusión, la pregunta obligada: ¿los "novios" tradicionales ya pasaron de moda? La tribuna se divide en quienes piensan que aún existen y los que opinan que se extinguieron poco después de los dinosaurios. En lo que parece haber cierto acuerdo es que entre oferta y demanda se incurre a veces en confusiones sobre el estado de la relación.

Ante tanta duda dando vueltas y para que se pueda disfrutar de la cucharita sin complejos ni demasiadas explicaciones, está bueno tener en claro ciertas clasificaciones generales y qué corresponde a cada una, como para no perder el norte (o la compañía).

Rosarioplus.com hace su aporte con una lista, para que la gente pueda leerla junto a su "persona especial" y defina qué diantres son en realidad (por si no lo sabían o habían estado equivocados):

Novia o novia: la relación más clásica, que todos conocen y la preferida por los nostálgicos. Esa gente que camina de la mano, se regala poemas y se pone sobrenombres ridículos. Se trata de una relación de exclusividad sexual con la otra persona, en la que se presume que hay amor y un compromiso o un proyecto en común. Como línea general hay que tener intención de casarse (o formalizar de alguna forma) en algún momento. Justamente la “novia” o el “novio” son los que van camino al altar. Y en ese caso, esperamos invitación para la redacción completa de Rosarioplus.com.

Amante: se trata de una persona que está vinculada con alguien que ya está en otra relación oficial. Claramente, si se es amante no hay exclusividad, aunque no quita que haya cariño (obviamente, lo que no falta es sexo). También se le pone apodos pero más hot. A veces el o la amante tiene intenciones de pasar al podio de “la novia” o "el novio", pero eso implica que tiene que destronar a quien llegó primero a ese espacio. Si se logra destronar y hay fiesta, insistimos: esperamos invitación para la redacción completa de Rosarioplus.com.

Touch an go: puede tener nombres menos amables como "fato" y "filito" o el más Hollywoodense de "one night stand". No es más que una noche de sexo ocasional. Puede ni saberse el nombre de la persona (aunque a un Juan se le confunda con un Pedro, Juan no va a aclararle a María la situación porque probablemente no se vuelvan a ver y a María poco le importe). Se le conocen los datos básicos para saber que uno no está en presencia de un asesino serial. Puede ser el mejor amigo de una amiga, el primo de un amigo o cualquier desconocido para los que son más arriesgados. Como desde Rosarioplus.com se promueve una actitud responsable, se recomienda que haya alguien de confianza que pueda certificar la salud mental del fato, que se exija el uso de preservativo y, sobre todo, jamás de los jamases se quede a pasar la noche.

Chongo: esta etiqueta no se dice en voz alta jamás, pero es una de las que más claras se tiene al utilizarla. Es la relación estrictamente sexual, jamás se hacen planes previos (es la típica llamada/mensajito de madrugada). Sería como un Touch and go que resultó tan agradable o intenso que se lo busca de vez en cuando para satisfacer ciertas necesidades. El chongo o la chonga nunca es una relación excluyente, esto queda claro. Nunca a un chongo se lo invita a un cumpleaños y difícilmente se postee alguna foto conjunta. Por regla, no hay intenciones de que la cosa pase a mayores y se trata de un vínculo estrictamente sexual. A quien tenga chongo y esté confundido pensando en pasarlo o pasarla de nivel, Rosarioplus.com recomienda buscar a algún amigo para testear y que verifique si hay chances de que se convierta en relación o solo es tan bueno el sexo que se está perdiendo la lógica.

Amigos con derechos: los antiguos amigovios o amigos con beneficios. Es una relación donde abunda el cariño entre dos personas que se conocen bien, quienes suman como bonus el sexo. Funciona mientras ambos estén solos pero no es exclusiva. Claro que se lo invita al cumpleaños, si es un amigo. Se lo tiene en Facebook, se lo puede etiquetar en fotos, claro que sí, si es un amigo. Pero lo que diferencia esta relación de otras es que no hay exclusividad ni intenciones de llegar a algún lugar. Sólo pasar un lindo momento disfrutando de una película, una buena noche. Si hay una tormenta, llueve mucho o perdió la llave de la casa, puede quedarse a dormir. Rosarioplus.com recomienda que no se le haga costumbre.

Pareja: era la etiqueta más utilizada en la comunidad gay, pero hoy se ha extendido con usos varios. Es la alternativa para quienes tienen una relación estable y quieren pasar su vida juntos, pero no pretenden casarse. También se puede llamar así los que ya están casados. O a los que ya se casaron, se separaron y vuelven a formar pareja (si bien hay casos, la cuestión de "noviar" a los 50/60 no queda bien por lo general). Obviamente, al igual que en los novios, hay exclusividad sexual. Rosarioplus.com no tiene en este caso ninguna aclaración pero propone armar una rima entre pareja y palabras divertidas como oveja, almeja y madeja.

Platónico: es el más puro y a la vez aburrido de todos los vínculos posibles, básicamente por que no hay actividad sexual (si la hay, según las características, se pasa a otra instancia). Hasta podría debatirse si es un vínculo real, porque suele ser lo que una persona proyecta en otra. El deseo de una o ambas partes que jamás se concreta y queda todo "en su cabeza" sin poder salir a escena (por ejemplo, las chicas que mueren por Justin Bieber). Aclaración: lo que valida el término es que no haya encuentro sexual. Muchos amores platónicos se plantean en la juventud y no se concretan por timidez, otros amores quedan en platónicos porque alguno de los dos está en relación o porque uno se niega vaya a saberse por qué. Rosarioplus.com vincula también este tipo de relación a la histeria y propone, para una sociedad más sana, que se saquen las ganas y se dejen de joder. O bien se olviden del tema. Donde no puedan amar, no se demoren, muchachos.