Alejandro Fantino tiene la facilidad de hacer soltar a sus entrevistados por más parcos que sean. Es el caso de Lionel Scaloni, el DT de la selección que acaba de ganar la Copa América, un personaje de palabras justas y poca empatía. Sin embargo, en un mano a mano con el conductor logró darse a conocer, emocionarse con Messi y hasta hacer una suerte de sketch.

“A Leo lo quiero porque es el mejor de la historia, pero más por cómo es él realmente. Es de los mejores seres humanos que he vivido. A nosotros nos ha dado mucho, más allá de lo futbolístico. Yo no aguantaría su vida, no soportaría la presión de ser Messi, el no solo la aguanta, sino que encima juega bien ", sostuvo.

Además de hablar del sentido de pertenencia como la clave para la obtención del título, Fantino no pudo con su genio y armó una perlita. De atrás de un sillón sacó dos réplicas de espadas de sodados que defendieron Esparta 480 ac, y un casco como el que utilizó el Rey de Esparta, Leónicas en esa batalla. Todo fue show.