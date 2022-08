La plataforma Hulu dio a conocer en sus redes el primer tráiler oficial y completo de la quinta temporada de su aclamada serie The Handmaid’s Tale en el cual se anuncia el próximo e intenso enfrentamiento entre las dos protagonistas June y Serena. El regreso del show está previsto para el día 14 de septiembre.

No podemos spoliear demasiado, por una cuestión ética pero también porque después de cuatro temporadas agitadas y largas, no recordamos bien qué pasó. Seguramente se exponga algún resumen de la temporada anterior en que el destino de June (Elisabeth Moss) no estaba muy claro. ¿Sale de Gilead y llega a Canadá?