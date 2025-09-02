El club Sacachispas volvió a hacer de las suyas en redes sociales. Fiel a su estilo descontracturado y con humor, su cuenta de la red social X se mofó de la medida cautelar que presentó el Ejecutivo nacional y que el juez Alejandro Maraniello aceptó, al prohibir la difusión de los audios que enredan a Karina Milei en coimas millonarias con la compra de medicamentos por parte del Estado para la población con discapacidad.

“Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. el CM”, posteó el Lila del barrio porteño de Villa Soldati, que juega en la Primera B.

Las repercusiones son más sabrosas aún. La publicación surgió luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni confirmara el insólito planteo gubernamental que configura un hecho de censura previa, justificado en un argumento bizarro: una maniobra de inteligencia rusa, venezolana, boliviana, según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.