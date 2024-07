Roger Waters volvió a quedar en el ojo de las críticas por referirse con algo de desprecio a Israel en el conflicto bélico que lleva el país con Palestina.

El exlíder de Pink Floyd, aseguró en una entrevista televisiva que no hay evidencia de que durante el ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas se hayan producido ataques sexuales a mujeres y se hayan quemado niños. Además, acusó a las autoridades israelíes de propagar “mentiras sucias y repugnantes”.

Estas últimas declaraciones se produjeron en el programa Piers Morgan Uncensored. “No estoy diciendo que una parte del movimiento de resistencia palestino no haya cruzado esa línea. No estoy diciendo que eso no haya ocurrido. Lo que digo es que se habla mucho sobre si Israel tiene derecho a defenderse, y lo que yo me pregunto es por qué no se defendió esa misma mañana”, indicó. Y agregó: “¿Por qué se tomaron siete horas antes de empezar a ametrallar a todo el mundo?”.

El músico señaló que es necesaria una investigación “real” y “actual” sobre lo ocurrido el 7 de octubre. “Más allá del muy buen documental de AlJazeera que todos vimos. Y todo el gran trabajo que hizo Grayzone para desacreditar todas las repugnantes mentiras que los israelíes dijeron después de ese día sobre bebés quemados y mujeres violadas’, señaló.

Cuando Piers insistió en que aquel día hubo mujeres violadas, el músico negó vehementemente las acusaciones y gritó: “No, eso no ocurrió. No hay pruebas. Podés decir lo que quieras, pero no hay pruebas”. Poco después, cuando la discusión se volvió más acalorada, Waters intentó calmarse, hablándose a sí mismo, en un extraña escena actuada. “Roger, Roger, calmate. No te pongas a su nivel. Está bien, no lo haré. Dejá de gritar. Dejá de gritarle. Dejá que te interrumpa tanto como quiera”, susurró.