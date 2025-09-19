El músico británico Roger Waters expresó una firme postura política sobre el conflicto en Medio Oriente, y de paso atendió a otros exponentes de la ultraderecha actual. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el fundador de Pink Floyd lanzó una dura crítica a varios mandatarios mundiales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, a quienes acusó de avalar o guardar silencio ante los ataques en Gaza.

Durante la grabación, Waters pronunció los nombres de Milei, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Daniel Noboa, entre otros, y escupió en señal de repudio. “Este es el fin para ustedes, y la gente como ustedes”, expresó con un tono desafiante, denunciando una supuesta desconexión entre los gobiernos y la voluntad popular.

“Somos muchos, ustedes unos pocos, y no somos roedores, somos seres humanos”, añadió el músico, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Además, extendió su señalamiento a otros líderes como Emmanuel Macron y Keir Starmer, a quienes también responsabilizó por permitir una situación de violencia persistente en la región.

El exbajista de Pink Floyd acusó directamente a Israel de cometer crímenes en Gaza y los territorios ocupados, y remarcó que el mundo no puede permanecer indiferente. “La gran mayoría de la gente común exige el fin de este crimen atroz”, afirmó, expresando su apoyo incondicional al pueblo palestino.

Con una analogía cargada de emotividad, Waters describió la situación como una lucha ineludible: “No nos vamos a mover un centímetro de su Armagedón. Hay un niño en la carretera. Ese niño está solo e indefenso. No vamos a permitir que ustedes lo arrojen a la zanja”.

Las declaraciones del músico no pasaron desapercibidas. Medios internacionales y actores del escenario político argentino reaccionaron rápidamente, dividiéndose entre quienes interpretaron sus dichos como una provocación y quienes valoraron su compromiso con los derechos humanos.

Waters, conocido por su activismo más allá del escenario, ha sido una voz constante en debates sobre guerras, justicia social y medio ambiente. Esta nueva aparición refuerza su rol como figura pública dispuesta a incomodar con sus posturas, generando apoyos y rechazos por igual.