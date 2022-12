Las imágenes de los emocionantes festejos de la selección argentina tras la final ante Francia continúan recorriendo el mundo y todavía surgen detalles que llaman la atención de los hinchas y que en un primer momento pasaron desapercibidos. Ahora, un usuario de Twitter analizó por qué Pablo Aimar casi no aparece durante la celebración dentro del campo de juego del estadio Lusail.

Las imágenes del estallido tras la tanda de penales fueron analizadas por el comunicador Martin Ezequiel Farina, quien en su cuenta @HallucigeniaOK compartió un hilo con su teoría sobre la ausencia del "Payasito".

Primero ubicó a Aimar durante los penales, quien estaba a la vista de las cámaras y abrazado a colaboradores y futbolistas. Después del penal de Gonzalo Montiel, es uno de los primeros que corrió a festejar aunque en un momento frenó para abrazar a Ángel Correa. A partir de eso se formó una “montaña humana” en la que ambos quedaron debajo.

Luego, Aimar continúa participando en abrazos grupales o encuentros con jugadores que no son tomados por la transmisión oficial. En el hilo, se explica que para este momento todavía no se produjo el saludo con Lionel Messi. El encuentro entre ambos se da minutos después, pero lo tapa parcialmente otro miembro de la delegación, por lo que no se pudo ver de forma completa.

Asimismo, la investigación da cuenta que el Payasito no participó del abrazo que compartieron el capitán de la selección argentina, Lionel Scaloni y Walter Samuel. Solo se lo ve de fondo, alejado de la escena, mientras parecía estar realizando en una videollamada.

