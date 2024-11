Tras varios días de silencio, Juan Carlos Siber, el tuitero libertario conocido como "La Pistarini", hizo un extenso descargo sobre el cruce que tuvo con Dillom y afirmó: "No me arrepiento de nada de lo que sucedió".

Sobre el incidente que protagonizó con el cantante, el militante oficialista dijo: "Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos. Siempre mantuve la calma".

"Cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que 'si', haciéndome responsable de todo, como siempre", agregó el libertario, a través de su cuenta de X.

En su descargo, Siber apuntó contra la reacción del músico: "En el video se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme. Automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio".

Asimismo, el libertario aprovechó para agradecer a los "amigos y conocidos" que lo "defendieron y aconsejaron en público o en privado". Y siguió: "A los que no dijeron nada, también muchas gracias, son individuos librepensadores, a diferencia de los que están en la vereda de enfrente". Luego cometió un exabrupto: "A los que me insultaron, solo me queda decirles que me chupa la p... su opinión".

"Nunca van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces", completó.