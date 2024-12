La mesa de Mirtha Legrand volvió a tener un momento picante que se viralizó en redes por estas horas, y transitó sobre la grieta entre los que defienden la gestión de Javier Milei y quienes no, para observar en cambio el costo social que implica lo que el Gobierno nacional pondera como triunfos.

Sentados a la “mesaza” de la veterana conductora, el periodista Franco Mercuriali, del canal oficialista TN, se deshizo en elogios hacia el modelo económico que impone este gobierno. “Es una cosa fantástica que haya bajado la inflación… el gobierno cumplió ese objetivo. Y la baja de la pobreza está ligada a la baja de la inflación”, abundó entre varias cosas.

—¿La pobreza o la inflación? -inquirió el actor Eduardo Blanco. Y empezó un contrapunto que silenció al resto de los invitados.

Entre la apología del conductor de TN, el actor de El hijo de la novia y tantas piezas del cine nacional confrontó: “Sin duda que está bueno bajar la inflación, de acuerdo, pero hay que ver también cómo. Tenemos 6 millones de jubilados. Si logro que 2 millones se mueran, los números me van a cerrar. Se van a morir muchos jubilados, porque no les alcanza para nada, y a nadie parece importarle porque los números cierran”, planteó. Y agregó: “Mandar debajo del horno a muchísima gente a mí me molesta. Esto ya pasó en el país, y la gente se guía por eso, pero hay que pensar en otras cosas”, dijo.

Mercuriali eligió callar, pero entonces fue la anfitriona la que cerró el debate con una simplificación: “Pero Eduardo… los jubilados toda la vida cobraron poco”.