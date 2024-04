Mario Pergolini confirmó que Vorterix dejará de ser emitida por la radio FM 92.1. El conductor sostuvo a modo de broma que la decisión se debe a los altos costos de luz y la baja audiencia. Desde la propia radio aclararon después que es por “un cambio de frecuencia”.

Al aire en el programa que conduce, Maldición, va a ser un día hermoso, el periodista aseguró que la emisora dejará de estar presente en el éter. "A partir del 1° de mayo no salimos más por la 92.1. El martes 30 es el último día", comenzó diciendo Pergolini.

Dany Jiménez, panelista del programa, le consultó: "¿Cuáles son los motivos que has tenido en consideración para tomar esta decisión tan drástica?". "La radio ha muerto", sentenció Pergolini y sumó: “Y no tiene sentido pagar la cuota de luz. Cuánto más potencia se necesita, más luz. No estamos dispuestos a pagar esos precios opresores”.

Además, Pergolini explicó que la audiencia es baja: "Tampoco hay tanta gente escuchando. La verdad, los pocos que hay, están escuchando Aspen". Por otro lado, Nacho Corral le preguntó si esta decisión significaría que Vorterix dejará de existir como radio, a lo que el periodista simplemente respondió "no".

La aclaración de Vorterix: