En el marco de la entrega de un reconocimiento y en vísperas al reestreno de “Calígula”, a 40 años de su debut, Pepe Cibrián habló de actualidad en una entrevista radial y apuntó contra el reconocido cantante Dillom..

“Siempre cada obra es el mismo nervio. Siempre siento que va a volver a pasar. ¿Vendrá alguien a la boletería, le gustará a la gente?”, reconoció el productor teatral al comenzar la entrevista, en la cual también habló sobre la actualidad de la Argentina: “En nuestro país tampoco es tan agradable lo que estamos viviendo. No estoy de acuerdo con lo que estamos viviendo. Yo tengo derecho a hablar si soy mi democracia”.

“Como yo no vivo ni de Kirchner, ni de Macri, ni de Milei, hablo lo que me da la gana. Lo que pasa es que cuando hablas mal viviendo de ellos, es más difícil poder opinar. Me parece que es tan ingenuo de los ensobrados. Toda la vida ha habido ensobrados”, opinó.

Al ser consultado sobre Dillom, que en uno de sus temas cambió la letra para decir “el día que muera, morirá Milei”, aseguró que “es un error, es una aberración. Es una cosa monstruosa. Tiene que ir preso. Es un magnicida”.

“Es una locura, de la cual también los políticos son responsables por las cosas que se dicen, las cosas que nos dicen. Yo siempre pensaba que Milei me reta todo el tiempo. ¿Por qué me va a retar? Me retaba ya mi padre, no me va a retar Milei”, continuó.

Sobre la Cultura, el productor teatral dijo que “nunca hemos tenido apoyo de la Cultura. En nada. Nunca, en ningún gobierno hemos sido apoyados. Siempre es a pulmón”.