Tras algunos intentos fallidos de la producción de Telefe, este domingo finalmente se concretó la esperada visita al living de Susana Giménez de Carolina Pampita Ardohain. Si bien el encuentro entre ambas divas dio mucho que hablar por el “tono frío” que tuvo durante la entrevista la modelo, contó cómo vivió su separación de Roberto García Moritán y habló sobre su nuevo amor, Martín Pepa.

La mítica conductora le dio la bienvenida a Pampita con una de sus típicas frases en referencia a la estética: "Bajaste de peso, estás bárbara. Hay que agradecerle a ese estúpido”.

Sin embargo, la modelo la paró en seco y le dijo que por favor no le diga “estúpido” a Roberto: "No estoy peleada con él. Nunca. Yo no quedo peleada con nadie. Yo siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Siempre”, contestó, marcando el tono de la charla.

Con ese inicio, Pampita se mostró abierta a hablar de su relación con su ex pareja, pero sin dar muchos más detalles de los que ya se conocían. Al momento de preguntarle el porqué de su separación, se mostró muy ambigua y muy cuidadosa con sus palabras.

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era para mí un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia. Mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque esa es mi esencia", dijo Carolina sobre la razón de su distanciamiento. Y agregó: "No me imagine que se iba a acabar y destruir todo".

(NA)