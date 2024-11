El cantante Paco Amoroso, del dúo musical Paco Amoroso & Ca7riel, protagonizó un terrible accidente durante su presentación en Ciudad de México y debió ser atendido de urgencia.

El artista bailaba al borde del escenario cuando pisó mal y al no ver bien, cayó desde un metro y medio. Afortunadamente, no resultó herido de gravedad.

Ulises Guerriero, su nombre real, utilizó sus redes sociales para traer tranquilidad a sus fanáticos y compartir el video de su caída: "Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. ¡¡¡Gracias CDMX, estuvo increíble!!! Esto sigue", escribió.

El posteo, que reúne más de 180 mil likes, se llenó de comentarios de aliento de sus colegas artistas, entre ellos; Natalia Oreiro, Conociendo Rusia, Celeste Cid, Carla Quevedo, Humberto Tortonesse y Juliana Gattas, entre famosos, también le escribieron palabras de aliento al músico.