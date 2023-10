Tras cinco años de novios y convivencia en Italia, Oriana Sabatini y Paula Dybala anunciaron que se casan. La noticia fue dada a conocer por ambos en simultáneo a través de sus redes con la frase “Para siempre” junto a un corazón blanco y una foto mostrando el diamante del anillo de compromiso.

Si bien es una novedad, la pareja ya venía hablando de la idea de una boda. El año pasado, durante una entrevista en el programa Los Mammones (América), Oriana no descartó que el casamiento fuera un proyecto a futuro.

“Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”, dijo la joven en ese momento.

Paulo y Oriana empezaron a salir en 2018. Ella se había separado de Julián Serrano y él había cerrado su historia con la modelo Antonela Cavalieri. Pocos meses después, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini se mudó a Europa junto al futbolista.