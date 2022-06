La joven legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, protagonizó un fuerte intercambio este martes con el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel. En tanto, el encendido discurso de la joven se volvió tendencia en las redes. El hecho sucedió en el marco de un debate sobre el funcionamiento del servicio de alimentación en los colegios de CABA.

“Yo presenté un proyecto para que los niños y niñas de las escuelas tengan la mejor comida de Capital Federal, lejísimos estamos de esa realidad. Le pregunto al señor jefe de Gabinete, ¿tiene algo para decir respecto al funcionamiento del servicio de alimentación escolar? Capaz están demasiado ocupados con el tema de prohibir el lenguaje inclusivo“, lanzó Fernández.

A continuación, subrayó el gasto publicitario de los funcionarios de Juntos por el Cambio, cuyo destinó sería financiar la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta de cara al 2023: “Lo que me tiene ahora realmente desvelada es esto de que ‘la transformación no para’. Lo que no para son los carteles de ‘la transformación no para’. Están gastando 8 millones de pesos por día en publicidad y propaganda“, denunció.

“Ojalá hoy por primera vez, con mucha esperanza, nos respondas algo. En lo posible que sea sin mentirnos, señor jefe de Gabinete. Porque para humo ponete una parrilla, armá un fogón con tus amigos“, disparó la legisladora del Frente de Todos.

