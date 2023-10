El clima de tensión en Medio Oriente llegó a La Nación+ al abordar el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Luego de una serie de preguntas, Melisa Trad, periodista invitada que estuvo en la zona de guerra, tuvo un tenso cruce con Luis Novaresio y Débora Plager. El hecho terminó en un papelón y llegó a las redes sociales.

La periodista intentó exponer que Israel también tiene responsabilidad en la escalada violenta de los últimos días por su bloqueo a Gaza y porque también comete crímenes de guerra en su ofensiva contra Hamas cobrándose víctimas inocentes.

Plager justificó el corte de agua y medicamentos para Gaza.

—Para hacer periodismo tenés que tener la mirada en ambos lados", dijo Trad.

—No ‘hay ambos lados’”, replicó Plager.

Cuando el contrapunto había avanzado y a la periodista que cubrió in situ el conflicto no le aceptaban su enfoque, a pesar de haberla invitado, terció el rosarino.

Novaresio: —He decidido que no quiero entablar un diálogo, porque entablar un diálogo significa reconocer al otro. Si vos reconocés a la dictadura, yo estoy en la vereda de en frente y no tengo ganas de dialogar. No quiero seguir hablando con la señora Melisa Trad", dijo.

Trad: —Me parece que hay que hacer cuidadosos con las palabras. Yo no banco a Hamas.

—Yo creo que sí -repuso el rosarino.

—Me parece trágico y terrible. No quiero justificarlo bajo ningún punto -alegó la invitada.

—Pero Melisa, Israel no bloquea la Franja de Gaza.

—Sí la bloquea –insistió Trad–. El Gobierno israelí no deja pasar servicios básicos a los ciudadanos de Gaza. La situación humanitaria en la Franja de Gaza es terrible. No los estoy comparando.

—Si te queda cómodo defender la dictadura. A mí no -volvió Novaresio para ponerse de pie y retirarse.

—No me gustaría que me dejes así, porque no estoy defendiendo ninguna dictadura

—No sé si querés hablar, Débora. Yo prefiero retirarme de la cámara. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos ni misóginos", cerró. Y se fue.