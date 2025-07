La noche pasó bajo cero en la región, y pobre de los vehículos que durmieron afuera. Hoy la escarcha cubrió carrocerías y parabrisas, y más de uno rezonga para encender su motor en estas condiciones de crudo invierno.

Primero, hay que quitar el hielo que la humedad condensó sobre el parabrisas. Si se puede ponerlo en marcha, mejor. Entonces, activar la calefacción en modo “desempañador”, y aumentar de a poco la temperatura interior. Abrir un poco las ventanas para equilibrar la humedad de adentro con el exterior. Esto aflojará la escarcha desde adentro hacia afuera.

Si la escarcha es gruesa, esperar un poco a que el desempañador la derrita. No conviene rasparla con objetos metálicos ni plásticos porque pueden rayar el vidrio.

Una receta casera de anticongelante para ayudarse es preparar una solución con 70% de alcohol isopropílico (el de la farmacia) y 30% de agua, acaso unas gotitas de detergente también. Pulverizar con eso será mágico: la escarcha desaparece en un segundo. La versión berreta de esta solución es tres partes de vinagre blanco y una de agua también.

La otra forma es verter despacio agua tibia sobre el parabrisas congelado. Nunca tirar agua caliente porque el cambio abrupto de temperatura podría agrietarlo.

Ahora, si la helada fue tan intensa y el motor no arranca, primero observar lo que pasa. ¿Al girar la llave hace ruido de querer encender? Si el movimiento no genera ruido, es probable que la batería esté descargada. Habrá que cambiarla o recargarla. Hay que considerar que el frío reduce la capacidad del acumulador.

Una forma de sortear este inconveniente es con cables de arranque y otro vehículo en buenas condiciones, para hacer puente eléctrico entre ambas baterías y probar de encender. Dejar el motor en marcha unos 10 minutos como para cargar la batería propia.

Si el vehículo es diesel, tener en cuenta que el gasoil puede espesarse con el frío extremo. En ese caso, hay que usar aditivios anticongelantes.

Otro paso es calentar el motor, si es posible con un secador de pelo o una estufa eléctrica hacia el bloque o sobre el filtro de aire. Pero nunca echar agua caliente porque el bloque podría rajarse.

Luego hacer un par de intentos, no más de 3 o 4, para encender el motor. Pero si no hay caso, entonces dejar pasar unos minutos, o llamar asistencia mecánica. Y si arranca, no salir en marcha de inmediato. Dejarlo carburando unos 10 minutos para que el motor esté óptimo para traccionar.