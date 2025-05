No le gusta el laburo: Elon Musk renunció a su cargo en el gobierno de Trump

El excéntrico magnate Elon Musk anunció su salida del Gobierno de Donald Trump y manifestó su “decepción” por el megaproyecto fiscal impulsado por la administración republicana, que “socava” sus esfuerzos dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador”, afirmó Musk en un breve mensaje en su cuenta de X, red social que también dirige.

Musk ya había adelantado su salida días atrás, cuando en una entrevista con CBS Sunday Morning, grabada durante el noveno lanzamiento de prueba de SpaceX, expresó: “Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”.

El empresario, fundador de Tesla y SpaceX, agregó también en sus redes que pretende “dejar de lado la política” para enfocarse exclusivamente en sus empresas: “Estoy pasando todo mi tiempo trabajando y durmiendo en salas de conferencias, servidores y fábricas”, escribió.

El proyecto de ley, conocido como el “Gran y hermoso proyecto de ley” por Trump, fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes y ahora espera discusión en el Senado. Musk se aleja en un momento clave de su rol asesor, planteando dudas sobre el futuro del plan de eficiencia estatal.