El enfrentamiento entre Luzu TV y Olga sumó un nuevo capítulo. La disputa, que viene acumulando tensión desde fines del año pasado tras la salida de figuras del canal de Nicolás Occhiato para pasar al de Migue Granados, volvió a explotar con cruces en redes sociales, acusaciones de bots y chicanas públicas entre los conductores.

Todo comenzó con un tuit de la cuenta @RealTimeRating que comparó los números de audiencia de ambos canales. Según la publicación, Luzu TV habría subido repentinamente 17.000 vistas en apenas diez minutos, alcanzando las 60.000 conexiones en un horario donde, por lo general, baja el rating.

Rápidamente, Occhiato salió a aclarar la situación en sus redes: “Ese número no es real. Nos mandaron bots. Nosotros no estamos compitiendo con nadie, solo queremos hacer el mejor contenido para nuestra comunidad”. Y agregó: “Me da mucha impotencia que pase esto. Trato de no meterme, pero me ganó la emoción”.

Mientras tanto, en redes se viralizó un fragmento de Olga en el que Granados hacía una metáfora con dos hamburgueserías en competencia, donde uno de los dueños fotografiaba una cucaracha en el local rival para ensuciarlo públicamente. Aunque no dio nombres, Occhiato no tardó en responder: “Listo. Ya entendí todo”.

“Ese video lo subió una usuaria que seguís y el tema lo venimos charlando hace meses. Y no, no te mandamos bots. No sabemos cómo hacerlo. Lo que sí sabemos es hacer buenos shows, buenos especiales y buenos estudios”, le contestó Migue.

Este miércoles, la tensión siguió escalando. Occhiato volvió a denunciar una nueva oleada de bots y compartió un gráfico con picos extraños en la audiencia. “Claramente nos están queriendo ensuciar. Nosotros tenemos una comunidad real”, escribió.