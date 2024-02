“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no te respetan… yo de ahí me voy. Yo ahí no me quedo”, escribió la rosarina en un contundente mensaje de ruptura tras la viralización de un video de Peso Pluma ingresando a un casino junto a otra joven.

Las imágenes se difundieron rápidamente y los fanáticos de la joven trappera le advirtieron del engaño y repudiaron la actitud del cantante mexicano. Por este motivo, Nicki también destinó unas lineas de su posteo para agradecerle a sus seguidores. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, cerró.

El posteo fue compartido en X y en Instagram. Además, la rosarina quitó de su feed las imágenes que compartía con el músico y dejó de seguirlo en ambas redes. Mientras Peso Pluma la continúa siguiendo y mantiene aún las imágenes con Nicki.

El video de Peso Pluma, una breve secuencia registrada por un fanático suyo, se empezó a viralizar en las ultimas horas del lunes, ni bien fue visto en el casino. Por la mañana de etse martes feriado ya era tendencia.