En una escalada del conflicto que tiene en vilo al mundo desde hace semanas, Rusia inició este jueves un ataque a Ucrania con bombardeos en todo el país. En medio de todo esto, las redes sociales de Argentina convirtieron en tendencia a Natalia Oreiro, quien sostiene desde hace décadas un fuerte vínculo con su público ruso.

De hecho, en noviembre de 2021 la cantante y actriz recibió el pasaporte que la convirtió oficialmente en ciudadana rusa en una breve ceremonia en la Embajada de ese país en Buenos Aires. En ese marco, Oreiro consideró que el gesto impulsado por el presidente Vladimir Putin significaba "un puente cultural entre Rusia y el Río de la Plata".

El otorgamiento de la ciudadanía es resultado de un vínculo entre Oreiro y el público ruso que lleva más de dos décadas. Consultada sobre los comienzos de este amor que se plasmó en el documental "Nasha Natasha" estrenado en Netflix en agosto de 2020, la cantante se remontó a los ´90, cuando gracias a la telenovela "Muñeca brava" (traducida en Rusia como "Ángel Salvaje") se hizo conocida allí.

"En esa época no existían las redes sociales ni internet: yo recibía cartas -recordó- y de solo pensar que alguien me escribía desde Siberia al salir de la escuela, me la enviaba, a mí me llegaban y luego yo podía poner una foto y enviarla por correo de vuelta, me parecía algo mágico".

Aquel vínculo trascendió las fronteras de lo analógico y epistolar en la primavera del año 2000, cuando Oreiro aterrizó en Moscú, fue a la Plaza Roja y "no daba crédito a la cantidad de personas que había" para saludarla.

"Todo eso fue creciendo -agregó- porque primero allá tenían un ideal de mí, de alguien que aparecía en la televisión, luego me empezaron a llamar ´Natasha´ que es un nombre muy común en Rusia y después me sintieron como una amiga, una vecina, y yo adopté ese rol con mucha satisfacción y responsabilidad".

"Las cosas que suceden en la infancia te marcan para siempre", sumó la actriz sobre aquella experiencia que comenzó 20 años atrás cuando ella, pero también el público ruso que la sigue, "eran unos niños".

