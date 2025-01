Mirtha Legrand expresó su descontento por la ausencia de su emblemático programa de almuerzos desde Mar del Plata este verano. A pesar de haber visitado la ciudad "Feliz", la conductora lamentó no poder retomar el clásico ciclo que durante años se transmitió desde el Hotel Costa Galana con gran éxito.

“Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no sé por qué mierda no se hacen”, declaró con énfasis en un evento público, donde recibió la ovación de los presentes. La conductora, siempre ligada a la temporada teatral marplatense, vivió un verano atípico sin su tradicional presencia en la pantalla chica.

En una entrevista reciente, Mirtha explicó entre risas los motivos personales que la alejaron de los escenarios y la televisión. "Me rompí un diente comiendo una tostada", confesó con humor, y agregó: "Además, me hicieron tratamientos de conducto, así que todavía tengo un poquito hinchado". Sin embargo, desmintió cualquier rumor sobre problemas de salud: "No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios".