Javier Milei dio un show desopilante que hizo estallar las redes. Antes de presentar su nuevo libro La Construcción del Milagro, el presidente se subió al escenario del Movistar Arena junto a su banda -autodenominada “La banda presidencial”- para interpretar una serie de covers que fueron desde Charly García hasta Sandro.

El inusual recital, que incluyó versiones de “Demoliendo Hoteles”, “No me arrepiento de este amor” junto a Lilia Lemoine, e incluso el clásico “Hava Nagila”, desató una verdadera tormenta de memes, ironías y risas en redes sociales. El desconcierto, el humor y la incredulidad reinó entre los usuarios de X (ex Twitter), que no lo dejaron pasar.

