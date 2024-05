El presidente Javier Milei inauguró entre lágrimas este martes en Casa Rosada un busto del ex mandatario Carlos Saúl Menem, en un acto con presencia de funcionarios, familiares (como Zulema o Eduardo) y amigos del riojano.

El líder libertario remarcó que esta ceremonia fue “un acto de justicia” y un “homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos”.

Intentando plantear un paralelismo con su propia narrativa de su gestión, Milei destacó que Menem “recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del ‘89”.

En su discurso, además contó una anécdota personal en una cena que compartieron ambos: “Me dijo ‘vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento’, yo le dije ‘Carlos, yo odio la política’, y me dijo yo nunca me equivoco. Vos escúchame, nunca me equivoco”.

De igual manera, también resaltó la relación personal entre los hermanos Carlos y Eduardo Menem, al sostener que el ex senador fue “el ángel de la guarda” del presidente peronista que “fue privado de su libertad desde 1976 a 1981, estuvo preso en un barco en Magdalena, Mar del Plata, Tandil y Las Lomitas, y varias veces al borde de ser desaparecido pero tuvo la custodia de su ángel de la guarda, su hermano Eduardo”.

En las redes sociales, sin embargo, algunos recurrieron al humor para hacer notar que el busto con la figura de Menem era, en realidad, más parecido a otras personas, como el cantante James Brown o incluso escenas de Los Simpson.