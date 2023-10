El candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, fue a buscar a su novia Fátima Florez al Bailando 2023,algo que revolucionó el programa en vivo. Sin embargo, el libertario no se prendió en el juego del conductor Marcelo Tinelli.

“Por favor, espérenme un minuto, que la cámara me siga”, dijo Tinelli dispuesto a hacer una de sus típicas salidas del estudio hacia el exterior, y se dirigió rumbo al estacionamiento. Allí se pudo ver varios autos estacionados y dentro de una coupé negra estaba Javier Milei sentado al volante tras los vidrios polarizados.

“Perdón, buenas noches, ¿puede bajar el vidrio?, ¿es el candidato presidencial? ¿Puedo abrir la puerta?, preguntó el conductor de ShowMatch colocando el micrófono por el espacio diminuto que estaba abierto por la ventana. “¿No me ves?”, le respondió. “Sí, te veo pero te veo poco, quiero saber si usted es el candidato presidencial Javier Milei”, dijo directamente Marcelo para entablar un diálogo por primera vez con el candidato. “Sí, efectivamente soy Javier Milei”, respondió.

“¿No puede venir un minuto a ver a Carmen Barbieri?”, le preguntó en forma graciosa, haciendo alusión a su novia que estaba imitando a la conductora de Mañanísima. La respuesta del líder del espacio político liberal fue contundente. “No, pero de vuelta, sabés que solo vine a buscar a Fátima, dale. La vine a buscar...”, sostuvo firmemente sin bajar más la ventanilla.

Así que Tinelli apeló a su humor. “¿Dolarización sí?, ¿dolarización no?”, le consultó ya que en las últimas horas durante el Debate Presidencial del domingo pasado había evitado hablar del tema. “Dolarización sí”, respondió y agregó: “Basta de inflación y que nos roben con la inflación”.

Marcelo le dijo que eran vecinos del barrio. “Sí, eso ya lo sé”, dijo escuetamente el novio de Fátima Florez. “¿Puede abrir la puerta?”, insistió Tinelli, pero Milei se mantuvo firme en su negativa. “No, de hecho esto no tendría que estar pasando”.

“¡Qué lastima que no podemos tener a Fátima con Javier!”, se quejó Marcelo luego que el candidato presidencial rechazara su invitación a bajarse del auto. Entonces, le volvió a decir: “¿Me pueden llevar después a mi casa que queda a tres cuadras de la suya?”. “Pero es un auto para dos este”, respondió Javier. “¿Y no puedo ir arriba de Fátima?”, insistió el conductor. “Y... no sería lo mejor”, le dijo sin vueltas.

Luego llegó Fátima. “¡Ay el señor es el léon y si yo soy la leona podríamos estar juntos, ¿no les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar que esté ahí adentro”, concluyó la comediante ante la mirada de su novio desde adentro del vehículo.

“Pero que baje un poquito el vidrio y ya lo dejo, lo quiero saludar nada más”, arremetió otra vez Tinelli. Y Fátima respondió con palabras de su pareja. “Como la libertad avanza, que haga lo que él quiera, ¿no te parece?”. Entonces Tinelli hizo el último intento para poder hablar con el candidato. “¿No puede bajar el vidrio? Es un minutito nada más”.

“Dale, Marcelo es otro momento”, respondió tajante. Así que por el espacio abierto de la ventana del auto le pasó la mano para saludarlo. “Volvamos al estudio”, le dijo a Fátima ya resignado tras la negativa de Milei a bajarse del vehículo.