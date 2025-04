En el cierre de la primera jornada sin cepo cambiario y tras reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el presidente Javier Milei visitó este lunes el estudio de Neura, donde mantuvo una extensa entrevista con Alejandro Fantino. Durante la charla, el mandatario usó una curiosa metáfora para justificar por qué aún no se concretó su promesa de campaña de dolarizar la economía.

Consultado directamente por Fantino sobre la postergada dolarización, Milei intentó relativizar el incumplimiento con una comparación llamativa: “Hay distintas formas de dolarizar. La dolarización es como una pizza: está la de jamón y muzzarella, la de muzzarella sola, la primavera con ananá, la de pepperoni... Hay muchos modelos de pizza, podés hacerlo de diferentes maneras”, sostuvo.

En otro tramo, Milei se mostró visiblemente molesto cuando fue consultado por la frustrada foto con Donald Trump durante su reciente viaje a Estados Unidos. “No llegó porque tenía el helicóptero roto”, afirmó, y arremetió contra quienes cuestionaron la ausencia del encuentro: “Los imbéciles que decían 'lo de la fotito'...”.

Además, aseguró que no permanecerá en la política una vez cumplido un eventual segundo mandato, en 2031. “¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mis perros”, afirmó y sumó “2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera”.