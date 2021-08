Lionel Messi, que por estos días tiene eclipsado al mundo por su pase al París Saint Germain (PSG) francés, lanzará el próximo 20 de agosto una colección de arte en NFT (token no fungible) con los momentos más destacados de su carrera en Barcelona, una serie digital diseñada por el artista BossLogic, reconocido por sus afiches para las películas de Marvel.

"Messiverse" será el título de esta colección (un juego de palabras entre el nombre del futbolista rosarino y el término para referirse a todas las dimensiones existentes) que saldrá a la venta en la plataforma Ethernity Chain, tras llegar a un acuerdo con el jugador.

El artista y diseñador BossLogic, que ha realizado afiches y diseños para Disney y Marvel, con la promoción de films como Spider Man y The Avengers creó cuatro series inéditas en NFT tituladas "Man from the Future", "Worth the Weight", "The King Piece" y otra aun sin nombre, que reflejan los numerosos éxitos de la carrera de Messi.

Mientras que muchos discuten si las jugadas del excapitán del equipo blaugrana son una obra de arte, el mundo tecnológico se abraza a la tecnología NFT, que viene revolucionando el mercado ya que son imágenes únicas, que no pueden ser hackeadas ni manipuladas.

Los NFT, desconocidos hasta hace poco tiempo, otorgan autenticidad y trazabilidad a un objeto virtual (una imagen, foto, video o fragmento musical), por medio de la tecnología conocida como blockchain, utilizada en criptomonedas como el bitcoin.

"He tenido el honor y el privilegio de crear un conjunto de piezas para el ícono, para pasar a la historia como su primera entrega singular de NFT", dijo BossLogic en declaraciones a la cadena ESPN sobre las piezas que describirán "logros, momentos y el amor al equipo".

Los NFT revolucionaron el mundillo tecnológico cuando a principios de este año se vendió en la casa de subastas Christie's de Londres una obra digital del artista Beeple por 69 millones de dólares.

"Los token no fungibles están protagonizando el mundo tecnológico. Lo que permite el NFT es tener una porción de tu ídolo y no seria descabellado imaginar que el día de mañana podamos incluso, como hinchas, participar del pase de Messi", dijo el experto en NFT Santiago Siri, programador y emprendedor argentino afincando en España.

Con un comunicado, días atrás, Lionel Messi anunció que se sumaba al creciente mundo de los NFT a través de una colección de arte, como otra forma de conectar con los aficionados. "Estoy feliz de lanzar mi primer NFT oficial", aseguró el crack argentino de 34 años.

"Los token no fungibles son una suerte de credencial que permite verificar la veracidad de quien es dueño de algo. Es la vanguardia del hincha con su ídolo. La industria deportiva se dio cuenta de que tiene que explotar nuevos medios, como ya vienen haciendo el entretenimiento o los videojuegos", analizó, por su parte, Siri, quien tiene entre manos proyectos que vinculan fútbol y NFT.

Siri está convencido de que la venta de una obra de Beeple por 69 millones de dólares "es claramente el suceso económico-artístico de esta década y ocurrió en el blockchain, donde hay una ventaja tecnológica, al poder demostrar criptográficamente quien es el dueño de la obra".

Finalmente, Siri señaló que "toda la historia del arte es la historia de las falsificaciones" y en ese sentido, los NFT vienen a zanjar ese dilema: "Es la resiliencia de la tecnología que resuelve un problema ancestral", dice el experto este sistema que brinda a los compradores una prueba de autenticidad y propiedad, al que acaba de sumarse el astro del fútbol argentino.