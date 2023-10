Mauricio Macri afirmó que "hasta" su hija le pidió que apoye al candidato presidencial de La Libertad Avanza: “Antonia me dice: 'Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a (Javier) Milei. Si ella me dice eso, para mí es palabra sagrada”, aseguró en una entrevista.

En una nota con radio Mitre ofrecida este viernes, el expresidente rompió el silencio después de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich manifestando su apoyo a Milei de cara al balotaje y reveló la frase que le dijo su hija de apenas 11 años. Tras esto, las redes se inundaron de humor y sarcasmo.

"Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca", afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio el martes por la noche, en el que se selló el acuerdo.

Además cuestionó a los sectores de la UCR que proponen expulsar al partido a quien fuera candidato a vicepresidente de Bullrich, Luis Petri, y se preguntó: ¿No está mal que la vice del partido radical dice que vota a Massa y está mal que Bullrich y Petri dicen que votan a Milei?".

En tanto, al ser consultado sobre los cuestionamientos que hizo sobre su figura la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió, respondió que "cuando a la gente le gana el ego se transforma en alguien dañino".