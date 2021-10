Pasan las semanas y "El juego del calamar" sigue siendo la serie del momento a nivel mundial con más de 111 millones de reproducciones en Netflix, pero esto hace que los fans que la llevaron a la fama también afinen la vista y empiecen a notar algunos errores dentro de la serie.

Y la que tiró la primera piedra fue la tiktoker @liryonni que mostró en un video de menos de un minuto que ya junta más de 10 millones de reproducciones, varios errores que encontraron a lo largo de la historia.

Vale aclarar que son errores muy difíciles de encontrar y que tal vez encuentren después de ver varias veces los capítulos. Algunos de ellos tienen que ver con errores y confusiones entre los personajes y sus números, con algunas fechas, errores de tipeo que vuelven imperceptibles aunque estén en primer plano y fallas en la continuidad narrativa.

Desde Twitter también se han marcado errores con respecto a la traducción de la serie. Varios usuarios que saben coreano han marcado que los subtítulos son muy distintos a los diálogos del guión original y cambian demasiado el sentido de la serie.

"No quiero sonar prepotente, pero hablo coreano con fluidez y vi El juego del calamar con subtítulos en inglés y si no entendés coreano, en realidad no viste la misma serie. La traducción es muy mala. El diálogo estaba bien escrito y no se conservó nada ", explica la usuaria de Twitter @ymmayer.