Del 23 al 28 de septiembre se llevará a cabo por primera vez la Rosario Tech Week, un encuentro que busca conectar a los principales actores del ecosistema tecnológico, visibilizar el talento local y consolidar a la ciudad como un hub regional de innovación. Con esta iniciativa, Rosario se suma al mapa global de las semanas tecnológicas, siguiendo el ejemplo de ciudades como Buenos Aires, Nueva York, San Francisco, Londres y Montreal.

Durante seis días, la ciudad será escenario de más de 20 actividades, a las que se siguen sumando nuevas propuestas en distintos puntos estratégicos. La agenda incluye charlas, mesas redondas, cocktails de networking, catas de vino pensadas para founders, además de espacios recreativos como yoga y running orientados a perfiles tech. La oferta combina eventos gratuitos y pagos, con convocatorias que van desde grupos exclusivos de 30 personas hasta encuentros masivos con 600 asistentes.

La organización se construye de manera descentralizada, con la participación de startups, universidades y referentes del ecosistema local. Entre ellos se destacan Innventure, InnLab by La Segunda Seguros, LB Finanzas, Renaiss, Ecloud, Paisanos, Lazo y Waia, junto a más de 30 empresas comprometidas con dinamizar el sector tecnológico y fortalecer su proyección en Rosario.

Dos hitos oficiales marcarán la agenda de la semana: la Opening Night, que tendrá lugar el martes 23 a las 20 horas en el Gran Salón de Plataforma Lavardén, con capacidad para 180 personas, y la Tech Party, prevista para el jueves 25 a las 20 en Jaguar House, donde se espera la participación de alrededor de 600 integrantes del ecosistema.

Los organizadores remarcan que el espíritu de la propuesta no se limita a lo estrictamente corporativo, sino que busca generar un ambiente de intercambio, comunidad y celebración, donde el networking se combina con experiencias culturales y recreativas. Así, la Rosario Tech Week apuesta por mostrar que la innovación también se nutre de la diversidad de formatos y la interacción entre distintos sectores.

La iniciativa cuenta con el apoyo de sponsors locales como InnLab by La Segunda Seguros, Renaiss, The Hybrid y Universe, y es impulsada por el Hub Rosario Innovation, organización que reúne a más de 150 referentes del ecosistema digital en la ciudad. Para conocer la agenda completa e inscribirse en las actividades, los interesados pueden ingresar a www.rosariotechweek.com.