Una mujer decidió dejarle toda su herencia a sus mascotas porque sus hijos no la visitan. Liu es oriunda de Shanghái y actualizó su testamento recientemente para sacar a sus tres hijos e incluir a los animales que la acompañaron en su última etapa de vida.

La mujer asegura que sus familiares no la visitan, no la llaman y no saben nada de su vida, y el único consuelo que recibió es el de sus perros y gatos.

Sin embargo, la decisión de Liu no sería válida en China, razón que llevó a Chen Kai, un representante del centro de registro de testamentos en Beijing a aconsejarle que deje el dinero en manos de una persona de confianza.

Así las cosas, la mujer dejará más de veinte millones yuanes (4,3 millones de dólares) en manos de una veterinaria local que tendrá que hacerse cargo de las mascotas y sus crías.

“El testamento actual de Liu es unidireccional y le habríamos aconsejado que nombrara a una persona de su confianza para supervisar la clínica veterinaria y garantizar que las mascotas reciban el cuidado adecuado”, cita el portal The South China Morning Post.