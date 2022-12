La fiebre por la Scaloneta estalló tras la victoria contra Croacia, que le dio el tan esperado lugar en la final de la Copa del Mundo y el planeta entero habla de Lionel Messi. En redes sociales se viralizó un emotivo momento que protagonizó con la periodista Sofía Martínez, que le expresó palabras que conmovió a la Pulga y a todos los argentinos.

Como está estipulado, luego de cada partido, los jugadores recorren el pasillo desde los vestuarios hasta la salida del estadio (la "zona mixta") donde los esperan periodistas acreditados. Algunos futbolistas frenan para hacer declaraciones, algo que suele hacer Messi. Tras ganarle a Croacia, no fue la excepción y habló con la TV Pública.

Tras escuchar la alegría del rosarino, la periodista le expresó: “Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”.

Y continuó: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

El capitán argentino agradeció las palabras de la joven y el video del momento se convirtió rápidamente en tendencia en las redes, replicado por miles de hinchas que se sintieron representados por el mensaje que expresó la periodista.