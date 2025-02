Dos años después de su última colaboración, Lali presentó este jueves su nueva colaboración con Miranda!, titulado "Mejor que vos". El tema, que formará parte del próximo álbum de la cantante, fusiona su carisma con el inconfundible estilo de Ale Sergi y Juliana Gattas.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip lleno de referencias a los años '80 que inicia con los tres artistas luciendo pelucas rubias y atuendos rojos brillantes mientras cantan al unísono: "Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama".

La pieza audiovisual rinde homenaje a Cher, con Lali desfilando por la pasarela de un estudio de televisión con distintos vestidos, evocando la icónica figura estadounidense.

Cabe señalar que no es la primera vez que Lali y Miranda! unen fuerzas. Anteriormente, trabajaron juntos en la reversión de “Yo te diré”.

En esta ocasión, "Mejor que vos" fue compuesta por Lali, Ale Sergi, Mauro de Tomasso y Galán, mientras que la producción estuvo a cargo de Don Barreto y de Tomasso, garantizando un sonido fresco y pegadizo que promete convertirse en un éxito.