Gran Hermano sumó este jueves por la noche a un nuevo intergante, Arturo. El perro sorprendió a los hermanitos, que recibieron con alegría y emoción su ingreso a la casa. Según contó el conductor del reality show, Santiago del Moro, el animal tuvo una vida de maltratos y explotación.

“Hola chicos, mi nombre es Arturo, tengo un poco más de un año de vida. Soy un perrito en tránsito, muy juguetón, y un poco temeroso pero estoy feliz de estar en la casa de Gran Hermano. Les detallo los cuidados que tienen que tener conmigo, como dos veces por día, a la mañana y a la noche. Como nosotros”, leyó Mauro de las instrucciones que aparecían en la valija del animal.

Y siguió: “En cada comida como un vaso de un medidor completo, no puedo comer nada que no sea mi alimento, Deberán estar atentos a cuando me quede poquito y avisarle a Gran Hermano. La comida de mi platito no puede quedar ahí todo el día, en caso de que no la coma la deberán levantar y volver a poner en la bolsa".

"Tengo que tener agua fresca del dispenser siempre a mi disposición y necesito que me la renueven limpia en el recipiente siempre todos los días. Por favor tengan cuidado con dejar elementos pequeños que puedan quedar tirados en el piso, es peligroso ya que me los puedo comer”, finalizaba la nota.

“Arturo es un perrito mestizo de galgo de poco más de un año. Desde muy chico fue maltratado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Un día decidieron abandonarlo", reveló por su paorte del Moro a los hermanitos, cuando ingresaron a la casa y se reunieron frente al televisor del living.

Y agregó: "Hace una semana fue encontrado en un descampado en la ciudad de Bragado, llevaba varios días sin comer y se encontraba en condiciones lamentables”.

Lo cierto es que tan solo en cuestión de horas Arturo se adaptó a la casa y se encariñó especialmente con Martín “el chino” Ku. Tal es así que durante su primera noche en el reality se fue a dormir a la cama del participante.