Con motivo del arranque de la segunda temporada de Lionel Messi en el fútbol de los Estados Unidos, uno de los sponsors principales de la MLS, Apple Music dio a conocer una playlist de 60 canciones elegidas por Leo.

"Desde que tengo memoria, la música jugó un papel importante en mi vida, especialmente los días de partido", le dijo Messi a Apple Music. Y agregó: "La música me relaja la mente, me ayuda a estar tranquilo y relajado". La playlist, que ya está disponible en la plataforma para cualquier usuario que la quiera escuchar, se llama "The Warm-Up", que en español significa "El calentamiento", haciendo referencia a la entrada en calor antes de jugar un partido.

En la lista elegida por Messi, hay una gran cantidad de las canciones actuales del pop latino, con artistas como Bad Bunny, Maluma y Bizarrap, pero también hay algunas más retro como "La vida es un carnaval", de Celia Cruz, o "Vertigo", de U2 y "Feel Good", de Gorillaz. Además, incluyó algunos temas de cantantes argentinos como "La Morocha", de Luck Ra, y "Ya no vuelvas", que cantan juntos Luck Ra, La K'onga y Ke Personajes.