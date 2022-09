El periodista Eduardo Feinmann metió la pata y hasta el fondo. Este martes recibió en su programa de LN+, El noticiero, a un nene con autismo llamado Ian, que quería conocerlo. De hecho el propio niño contactó a Feinmann por medio de su Instagram. Sin embargo, un incómodo momento se vivió al aire.

Después de unos minutos en que el niño le indicara que las personas con autismo suelen ser literales y que presentan dificultades para entender los chistes, Feinmann quiso ser simpático con una ironía y preocupó al nene.

En un intento por bromear con que su equipo de producción le estaba pidiendo ir a la tanda de manera urgente dijo: "Chau, Ian, gracias. Me van a matar, me can a echar del canal, vas a lograr que me echen del canal", dijo Feinmann, mientras el nene se ponía visiblemente nervioso.

Y fue por más: "Mirá, Ian, hay un señor ahí que me dice así", dijo Feinmann, haciendo un gesto de corte con su mano en el cuello, "que me van a cortar la cabeza". Allí, Ian reaccionó con miedo: "¡Ay, no! ¡No, no, no, por favor, no lo hagan!". Luego de unos instantes la madre calmó al niño.

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el trastorno del autismo se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad.