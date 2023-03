En las últimas horas se hizo viral la historia de un matrimonio cordobés que tienen gemelos que no pueden identificar. Los bebés son tan parecidos que sin alguna identificación no saben cuál es cuál. Por eso a uno de ellos le habían colocado una pulserita, pero se salió y todo se complejizó.

“Fue una mala jugada, no es que somos distraídos”, bromeó Leo, el papá de Valentín y Lorenzo que apenas tienen 45 días. Todo empezó cuando la mujer contó su problema en Twitter. “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió en sus redes sociales y rápidamente se viralizó.

Luego la joven y su pareja salieron a aclarar cómo fue el confuso episodio. “Apenas salieron del hospital le habíamos puesto una pulserita en el pie a uno porque por decantación sabíamos quien era el otro. El pie fue creciendo y una noche dijimos ‘le va a cortar la circulación’, entonces decidimos cortársela con la idea de colocarle otra al otro día”, detalló el muchacho en un móvil. Se han tomado la situación con mucho humor que relejan en esta entrevista.