En uno de los episodios del programa Nadie Dice Nada, emitido por Luzu TV y conducido por Nicolás Occhiato —uno de los empresarios del streaming más influyentes de Argentina— se vivió un momento inesperado cuando Romina Giardina, Momi, una de las integrantes del programa, reveló que no había terminado el secundario. En vivo, llamaron a su antigua escuela para consultar qué pasos debía seguir para completarlo. El gesto, cargado de humor y espontaneidad, fue bien recibido. Muchos celebraron la iniciativa y señalaron que podía alentar a otras personas a retomar sus estudios sin sentir vergüenza.

Al mismo tiempo, el episodio despertó una serie de preguntas y tensiones: ¿qué lugar ocupa hoy la escuela en una sociedad donde figuras públicas pueden alcanzar reconocimiento, estabilidad económica e influencia masiva sin haber pasado por sus etapas formales? ¿Es la terminalidad educativa un requisito indispensable o un símbolo que empieza a perder peso frente a otras formas de éxito?

Pedro Romero, especialista en educación y profesor en la Universidad Nacional de Rosario, se refirió a esta escena y las preguntas que dispara en un contexto en donde la escuela aparece cuestionada desde distintos ámbitos pero no siempre con la intención de abordar la complejidad que realmente la atraviesa. "Lo vi y me pareció una escena maravillosa. Porque dispara reflexiones múltiples: de índole tecnológica, sobre el poder, sobre el talento, sobre la diversidad, sobre la escuela misma”, aseguró.

En su último trabajo, Sarmiento ha salido del grupo, el especialista se pregunta por la crisis que hoy sacude a la institución educativa. La publicación reúne una serie de reflexiones que también dan cuerpo a una obra de teatro, cuya última función será este viernes a las 20 en el teatro La Comedia. El libro está disponible para descarga gratuita [acá], y las entradas pueden conseguirse en 1000Ticket. En diálogo con Rosario Plus, el autor compartió su mirada sobre el episodio de Luzu TV.

Una institución homogénea en un mundo diverso

La escena viral expuso, en primer lugar, la dificultad de la escuela para lidiar con la diferencia. “Uno dice ‘escuela’ y ya se imagina todo: horarios, materias, actos, vacaciones, recreos. Ese ritual homogéneo no siempre tuvo lugar para los talentos”, plantea Romero. En su visión, la escuela sigue organizada en función de una lógica que busca garantizar el orden, más que alojar trayectorias singulares.

En esa lógica, quienes tienen dificultades de aprendizaje o situaciones sociales complejas muchas veces son excluidos del sistema. Pero también, paradójicamente, lo son aquellos que poseen talentos excepcionales: "Pibes que despuntan en el fútbol, la música, la actuación, el streaming, muchas veces no encuentran un espacio que los comprenda o los contenga dentro de la escuela", señala. "El sistema educativo no tuvo una oferta acorde a ellos".

Desde la Fundación para los Estudios Internacionales (FUNPEI), Romero impulsa actualmente un proyecto de escuela secundaria híbrida llamado Talentos Divergentes, pensado justamente para quienes desarrollan trayectorias vitales distintas a las esperadas por la escolarización tradicional: deportistas de alto rendimiento, artistas, emprendedores jóvenes. “Aquellos atletas olímpicos que tras que hacen un esfuerzo enorme, ganando una beca de dos pesos, encima no pueden terminar la escuela porque no es compatible ese recorrido homogéneo que propone la escuela con, por ejemplo, su cantidad de horas de entrenamiento", ejemplificó.

Una tecnología que perdió vigencia

Pero más allá de los casos particulares, lo que el video también pone en evidencia es un desfase tecnológico y cultural. "La escuela es hija del libro. Toda su lógica está construida en torno a esa tecnología: el saber concentrado, el docente como autoridad, la disciplina como garantía del aprendizaje. Pero hoy ese esquema está en crisis", explica Romero.

En un ecosistema hipermediado, donde las fuentes de información se multiplican y las inteligencias artificiales están al alcance de cualquier estudiante, el modelo de enseñanza unidireccional se vuelve obsoleto. "Google tiene más datos que cualquier profesor. Pero Google no se hace preguntas. Ahí está el nuevo rol del docente: acompañar, orientar, generar sentido", explica.

La irrupción del streamer en la clase —más allá del show— evidenció ese desfase cultural. Las aulas no sólo enfrentan una brecha tecnológica, sino una desconexión entre los lenguajes institucionales y los lenguajes juveniles contemporáneos.

El rol docente, entre el agotamiento y la deslegitimación

Al mismo tiempo, quienes trabajan dentro del sistema educativo viven una sensación de agotamiento y desborde. “Hay una estampida de docentes en toda América Latina. Gente que no quiere seguir enseñando porque gana poco, porque se siente maltratada, porque ha perdido legitimidad”, dice Romero.

A este contexto se suma una mirada social y política que tiende a cuestionar el trabajo docente: desde sectores del gobierno nacional hasta declaraciones de líderes opositores se promueven discursos que ponen en duda los derechos laborales, horarios y funciones del magisterio.

En un ecosistema donde la información se multiplica, donde cualquier alumno puede consultar más rápido a un buscador o a una inteligencia artificial, el lugar del docente se desdibuja. "Google tiene más datos que cualquier profesor. Pero Google no se hace preguntas. Ahí sigue estando el rol docente: acompañar, orientar, generar sentido."

La cuestión, dice, no es de innovación ni de competencia, sino de resignificación: "Hay que volver a escribir la biografía de lo que significa ser docente. Hoy ya no alcanza con decir ‘soy maestro’ o ‘soy profesora’. Esa figura necesita ser pensada otra vez."

Alfabetización, vínculo y entorno: una responsabilidad compartida

El deterioro de los aprendizajes básicos no puede ser explicado solo desde la escuela. Las situaciones de pobreza, precariedad habitacional, falta de acceso a dispositivos y conectividad, y las desigualdades culturales configuran un entorno hostil para el proceso educativo.

"La alfabetización es un proceso que se juega en múltiples niveles. No depende sólo de lo que pasa en el aula", señala Romero. “Tiene que ver con la construcción de un entorno cultural, con el tipo de diálogo que se habilita entre escuela, estudiante y familia”.

En ese sentido, la escuela no puede —ni debe— cargar en soledad con el desafío de enseñar a leer, escribir y comprender el mundo. Necesita redes de acompañamiento, políticas públicas que garanticen derechos básicos, y una reconstrucción del pacto pedagógico entre docentes, estudiantes y familias.

La potencia del docente milenial: nuevas biografías, nuevas escuelas

Romero sostiene que no hay soluciones mágicas, pero sí puntos de partida. "No se trata de volver a una supuesta época dorada que en realidad nunca existió. La escuela siempre tuvo tensiones entre lo que se proponía y lo que efectivamente lograba", señala.

En medio del desánimo generalizado, hay también una fuerza transformadora que empieza a germinar en muchas aulas. "Estamos viendo docentes jóvenes que no quieren repetir el modelo que vivieron, que se animan a reescribir no sólo su propia biografía, sino también la del sistema educativo", sostiene Romero.

Este perfil de docente milenial —formado en democracia, atravesado por los feminismos, familiarizado con los entornos digitales— puede ser clave para pensar una escuela distinta. Una escuela que no reniegue de la institución, pero que no se atrinchere en ella; que no pierda la dimensión pública del conocimiento, pero que se anime a integrar nuevos lenguajes, nuevas plataformas, nuevas preguntas.

"Tenemos que volver a hacernos preguntas. Y eso sólo lo pueden hacer las personas. No los algoritmos", concluye Romero.