La segunda entrega de Space Jam, que ya lleva un mes en cartelera, a partir de este viernes se puede disfrutar por HBO Max. Para promocionar la llegada de la cinta a la plataforma de streaming , el equipo de Warner Bros incluyó a Manu Ginóbili en un divertido comercial.

En el spot, el basquetbolista argentino a parece como un invitado del gato Silvestre, que intenta incluirlo en el equipo liderado por LeBron James. Manu, por su parte, rechaza la oportunidad de unirse al Tune Squad, pero sobre el cierre es tentado con una gran oferta.

“Yo estaba en el sillón, tranquilo, a punto de ver la película… yo ya me retiré. Hace tres años que no toco una pelota, eh… no, no, de jugar ni hablar ”, dice Ginobilli sosteniendo una taza con sus cuatro anillos de la NBA.

Como cierre, aparece nuevamente Silvestre y le dice: “¿Y si te llama Román?”. Y, a pesar de ser confeso hincha de River, Manu responde: “Ahí me mataste”. “¡Qué oportunidad me perdí de volver a las canchas con este equipazo!”, Escribió el bahiense en su cuenta Twitter al compartir el anuncio.

Se trata de la segunda entrega de la serie "Space Jam", iniciada hace 25 años con Michael Jordan; en donde a la aventura de un enfrentamiento en un partido de básquetbol entre personajes animados junto a una luminaria de ese deporte, se le suma el ingrediente de las nuevas tecnologías.

En ese contexto, el nuevo protagonista LeBron James y su hijo quedan atrapados en un espacio digital creado por una inteligencia artificial y solo podrán escapar y liberar a los demás humanos que se encuentran allí, si vencen en un cotejo contra un conjunto integrado por monstruos digitales .

Para ello, contarán con la ayuda de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, el Correcaminos y el Coyote, entre otros conocidos personajes animados.

Dirigido por Malcolm Lee, el filme cuenta en su elenco con Don Cheadle, Khris Davis y Cedric Joe, entre otros; además de la mencionada figura de la mayor liga de básquetbol del mundo.