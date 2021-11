El Wandagate no descansa. Luego de la pelea, reconciliación y nueva pelea tras descubrir más detalles de la infidelidad, aseguran que Wanda llamó a la actriz y que ella admitió el encuentro con el jugador del PSG en un hotel, pero no pudieron concretar el acto sexual por un problema eréctil del jugador del PSG.

La revelación la hizo Paula Varela este lunes por Intrusos. "Después de tener una fuerte discusión con Mauro -que significo la segunda separación-, Wanda decide llamar a la China. Wanda Nara llamó a la China Suárez. Y la China atendió ese teléfono", contó Varela para luego detallar la charla que mantuvieron: "Wanda le dice 'Escuchame, ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, sé que se vieron, hablé con él pero quiero que me digas vos. ¿Se encontraron?'. La China, a quien no le importa nada le dijo: 'Sí, la verdad que sí, es cierto, estuve con tu marido, nos encontramos personalmente".

Otras de las periodistas que brindó información fue Yanina Latorre, una de las más cercanas a Wanda y que recibe información directa de la empresaria. Por Los Ángeles de la Mañana (El Trece) contó que los jugadores del PSG “lo bombardearon a preguntas hasta que confesó que estuvo en el hotel con ella y ahí contó la anécdota".

"El gil volaba de fiebre y no podía ir, pero como ella ya estaba en el hotel fue igual al hotel, la vio y no pasó nada más que un beso’. Esta es la versión de Icardi. Wanda se calentó porque Icardi le dijo que fue al hotel porque ella ya estaba ahí para no plantarla”, sostuvo.