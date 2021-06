La Callejera presentó. El Encuentro, su nuevo sencillo. Una canción esperanzadora, compuesta en plena cuarentena por Ariel “Chaco” Andrada y el músico jujeño “Pachi” Herrera, que ya estará disponible en todas las plataformas digitales desde la madrugada de este viernes.

"El Encuentro es una canción que nació un domingo de melancolía, de letanía. Pachi Herrera me invitó a participar de una transmisión a través de su Instragam. Compartimos varias canciones. Él allá en Cuesta Blanca (Pachi Herrera) y yo aquí en las Sierras Chicas, en Villa Allende”, dijo Ariel Andrada sobre la presentación.

El trabajo se gestó un momento “muy emocionante y lindo”, con canciones que iban y venían. “En un momento me fui dando cuenta que cada vez me acercaba más a la pantalla del teléfono por el cual transmitía. Mi hijo me alertó de esa situación”, recordó Andrada.

Y agregó: “Se ve que mi conciencia así lo dictaba. Era tanta mi emoción que pedí a Pachi que cortemos la transmisión y, luego de saludar, me retiré a mi patio, debajo de mi árbol, me senté en uno de los sillones, y comencé a escribir. La canción comienza “Y el encuentro será abrazo de amor…”, a partir de esa frase fluyó el poema, que, una vez terminado se lo envié a Pachi y en menos de media hora me devolvió la melodía."

La Callejera nació en el año 2003, en la Provincia de Córdoba, integrada por músicos de distintos puntos del país. Es de ahí su estilo de realizar una música netamente federal. Llevan varios discos editados, todos con canciones propias.

Llevaron adelante por muchos años “La Peña que Baila” en la ciudad de Laborde y luego en Cosquín que luego los consagró en el año 2015. La Comisión del Festival Nacional del Folklore de Cosquín en el año 2017 les hizo entrega y los nombró Padrinos del Poncho Coscoino. Miles de rutas, canciones, sueños, peñas y festivales cargan de amor y cariño las alforjas de La Callejera que sigue buscando ese sueño de saber que la esperanza es la armonía eterna de la canción.