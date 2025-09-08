La dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no solo tuvo repercusiones políticas sino que también desató una catarata de memes en las redes. Desde primeras horas de la noche del domingo, los usuarios aprovecharon el resultado para ironizar sobre la caída del oficialismo, con ediciones que fueron desde lo ácido hasta lo desopilante.

En ese terreno, nadie quedó a salvo: Javier Milei fue el foco principal, pero también hubo alusiones a Patricia Bullrich, el vocero presidencial Manuel Adorni, periodistas de LN+ e incluso a la película Homo Argentum y a Jorge Rial.