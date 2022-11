Kiko de zona sur volvió a ser viral. Esta vez no por un audio de WhatsApp donde grita su famoso Vamooo Neweeeeeell's sino por pedirle una entrada al músico Pablo Lescano para el recital que dará en diciembre en el Movistar Arena.

En realidad le pregunta dónde puede comprarla y Lescano le contesta amistosamente. "Querés comprar la entrada o querer soguear la entrada. Decime la posta, no me mientas. Vamos Newell's", le dice. Kiko le responde: "Eh Pablito Lescano no quiero soguear, quiero comprar porque el otro día me la cobraron el doble de lo que la vendían. Vamoo Newell's"

El intercambio de audios fue publicado en su Instagram por el cantante quien le avisó que ya tiene las entradas gratis para él. "Hola @kikosonasur acá escuchando tu audio ameo!! Creo que todos estamos de acuerdo que te mereces unas entradas de cortesía para el campo y que agites con el público presente!! Eso si espero escuchar en el show VAMOS DAMAS GRATIS. No te cuelgues, mira que el 7D Diciembre detonamos el Movistar Arena. Vamos a grabar audio y video!! Así que prepárate para agitar con alma y vida así queda plasmado en audio y video!!"