La modelo Hailey Baldwin y el cantante Justin Bieber, casados desde septiembre de 2018 tras dos meses de noviazgo, esperan a su primer bebé. Así lo anunció la joven de 27 años en su cuenta de Instagram.

Hailey, también conocida como Hailey Bieber tras su matrimonio con la estrella pop, compartió la noticia a través de un tierno video en el que celebra con Justin la renovación de sus votos matrimoniales.

La publicación continúa con una serie de fotos del mismo día, algunas de ellas tomadas por el propio joven, en las que se la ve con un vestido blanco largo de encaje, velo y anillo de boda.

Justin y Hailey Bieber llevan casados casi seis años, cuando se comprometieron en Nueva York tras solo dos meses como pareja.

Los rumores acerca del posible embarazo de Hailey habían ido en aumento en el último año e incluso hace seis meses ella se refirió al respecto en una exclusiva con la revista GQ, en la que se quejó: "¿no puedo estar hinchada y no estar embarazada? Mentiría si dijera que todo esto no me afecta".

Aunque se refería al hecho de ser madre como algo "inevitable" y de lo que estaba "segura" después de haberse casado con Justin Bieber. "Es algo tan privado e íntimo (...) llegará cuando tenga que llegar", expresaba entonces.

Por su parte, la estrella pop declaró públicamente desde hace cuatro años que le ilusionaba la idea de ser padre, pero que respetaba los tiempos de su esposa.

"Voy a tener tantos bebés como Hailey quiera tener. Me encantaría tener yo mismo una pequeña tribu (...) Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y creo que simplemente no está lista todavía. Y eso está bien", afirmó Justin en diciembre de 2020 durante una entrevista con Ellen DeGeneres.