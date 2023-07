Juana Repetto agitó las redes con una campaña para que prohíban las calesitas por considerarlas "peligrosísimas" para los más chicos. Su polémica propuesta generó una ola de críticas. Todo comenzó en sus historias de Instagram: "Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma?. Somos muchas las que odiamos y creemos que son peligrosísimas", justificó.

“La pel0tud@ de ju@n@ rep3tt0 haciendo campaña en contra de las calesitas porque su nene se cayó porque iban rápido y dice que debería haber habido un adulto q controle eso. Menos mal que no sos la mamá adulta de un nene porque quizá eras vos la responsable, Juani...ah, no, pará”, escribió en Twitter el usuario @pachunomas, una de las respuestas con más repercusiones.

Enojada por los insultos, Juana le respondió: “Sos muy mal educada”. Luego, se defendió de quienes la trataron de madre irresponsable: "Yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces". "No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás", cerró.

A raíz del revuelo, Juana hizo un descargo: “Las calesitas de las plazas son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas, es más lo invito a depositar acá su experiencia con esas calesitas de porquería”.

Al finalizar, aclaró su propuesta inicial: “No era literal lo de prohibir lo de las calesitas, era una forma de decir: ‘¿Quién está conmigo en que son un peligro y las detestan como yo?’”.