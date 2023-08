Charly García fue internado este sábado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la ciudad de Buenos Aires, adonde había ido a realizarse unos chequeos.

El músico se encuentra fuera de peligro, pero llegó a la guardia y los médicos decidieron dejarlo en el nosocomio hasta poder evaluar los resultados de los estudios.

Este sábado por la mañana, el músico de 71 años, llegó a la guardia junto a su pareja, Mecha Iñigo, para realizarse algunos estudios. Si bien los médicos recomendaron que permanezca internado, se encontraría fuera de peligro.

La noticia comenzó a circular en las redes y versiones de todo tipo generaron una profunda preocupación entre los fanáticos.

Según la periodista de espectáculos, Ángeles Balbiani, la internación tiene que ver con "adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado", y para "no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen".

Balbiani agregó que una vez que tengan los resultados de los estudios "sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio".