Karamba Santutxu, un restaurante de Bilbao (España) introdujo una insólita modificación a la hamburguesa tradicional: la combinó con galletitas Oreo. La propuesta -que incluye pan de hamburguesa, mayonesa trufada, una porción de doble carne, queso cheddar derretido y Oreo triturado- ya se convirtió en una sensación local.

“Esta vez te traigo la burger del mes de Febrero que he creado para @karambasantutxu . Una hamburgueseria nueva en bilbao donde me han dejado hacer mi locura. Si te gustan las burgers y los sabores nuevos tienes que probar esto sin duda. No tapa el sabor, sino que ayuda mucho a descubrir ese amado dulce y saldo”, escribió en su cuenta de Instagram el bloguero “Mi Top Burguers”.

En tanto, en las redes sociales hubo reacciones de asombro aunque también cosechó críticas: “Qué están haciendo con la cocina? Qué quieren inventar!”, reclamó un usuario. “Se nos está yendo de las manos lo de las hamburguesas ya…”, comentó otro.