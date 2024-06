La atleta española Laura Garcia-Caro se convirtió en un meme tras protagonizar un hecho insólito: se confió en los metros finales y quedó fuera del podio en los 20 kilómetros de la prueba de marcha del Campeonato Europeo de Atletismo que se celebra en Roma.

La atleta de 29 años comenzó a festejar la conquista de la medalla de bronce a cinco metros de la línea de meta y mientras sonreía y alzaba uno de sus brazos fue superada por la ucraniana Lyudmila Olyanovska, quien le arrebató su lugar en el último escalón del podio con un registro de 1h28m48.

Garcia-Caro se debió conformar con el cuarto lugar. El oro y la plata quedó para las italianas Antonella Palmisano (1h28m08) y Valentina Trapletti (1h28m37), respectivamente.

Lo que ocurrió fue que la onubense se relajó, se puso sobre los hombros la bandera española y empezó a festejar una medalla que nunca llegó. Olyvanovska aprovechó y superó por un pie a su rival.

“A falta de 100 metros miré hacia atrás y vi que le sacaba 40 o 50, y pensaba que no me pillaba. Aun así lo seguía dando todo pero me ha superado, y aunque iba celebrando marchaba a tope. Estoy muy decepcionada por lo que ha ocurrido, pensaba que lo tenía pero me ha pillado”, contó García-Caro ante la prensa española al borde del llanto.