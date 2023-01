En una nota publicada en El Cohete a la Luna, Carlos “Indio” Solari, el legendario cantante de Los Redonditos de Ricota y líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, mostró toda su admiración por la “Scaloneta”, que conquistó la Copa del Mundo por tercera vez en la historia argentina, e hizo una divertida observación sobre el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

“Vi una alegría generalizada. Reunió una multitud incomprensible. Un gentío demencial para nuestros parámetros, pero que también lo hubiese sido en cualquier otro lugar del mundo. Una magnitud épica y epopéyica. ¡No faltó ningún extra! Para mostrar una multitud parecida en El señor de los anillos, Peter Jackson tuvo que sacarle humo a las computadoras. (Ríe.) ¡Una locura!”, contó.

Sobre el “Dibu Martínez”, mencionó: “Es un psicópata divino. Si no atajaba ese último tiro del partido contra Francia, se iba todo al carajo... ¿Viste lo que hizo con la mano (cuando le entregaron el premio Guante de Oro)? El jeque lo miraba… ¡No entendió nada, nunca, pobre!”.

Sobre la Pulga, mencionó: "A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales. A Messi no lo veo así, pero me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro. ¡Que es lo que debe hacer un capitán!”.