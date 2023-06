El conductor peruano Andrés Hurtado se encuentra en el ojo de la tormenta por haber despedido a su productor en plena transmisión en vivo con un alto nivel de humillación. Todo sucedió el sábado 3 de junio en la última edición de ‘Sábado con Andrés’ cuando el conductor notó un error de tipeo en una pregunta que le iba a hacer a una de las candidatas en la final del ‘Miss Perú: La Pre’.

El popular ‘Chibolín’ se enojó en vivo y le dijo a su director que ya no iba a trabajar en el programa. “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? (...) Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor... sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa. Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir”, dijo el presentador.

Este hecho generó la indignación de cientos de usuarios y llamó la atención de varios medios de comunicación nacional e internacional.